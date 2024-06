Non solo Pitti Uomo: Firenze è il nuovo “place to be” per la moda

Il capoluogo toscano fa da cornice al racconto della nuova collezione in pura seta e in seta cotone di Falconeri. I capi per la primavera estate 2024 presentano l'essenza dell'eleganza senza tempo, l’inconfondibile stile italiano e la leggerezza, con la seta presentata come un “must” per uno stile femminile forte e sicuro.



La pura seta è una fibra naturale preziosa e “intelligente”. L’elasticità le conferisce una particolare resistenza, il che la rende adatta a essere indossata durante l’intero arco della giornata. È l’emblema di uno stile elegante ma fresco, di un lusso delicato e “silenzioso”, com’è nel mood di Falconeri. È presente nelle proposte della nuova collezione in color block, nelle sfumature “vitamin sea” (rosa pesca e cielo), nelle stampe.



Nasce dall’unione di due fibre pregiate, come la seta e il cotone, il filato “made in Falconeri” e chiamato dal brand stesso seta cotone. Composto per il 57% dalla seta e per il 43% dal cotone, questo “cashmere delle fibre estive” è 100% naturale. Leggerissimi e super confortevoli, i capi in questo filato si possono indossare anche direttamente a contatto con la pelle, si tingono di tutte le sfumature di collezione ed è declinato in particolare nella maglieria.