Festival di Cannes 2019, che look! I gioielli strepitosi delle star

Importanti, luminosi, straordinari. Parure di brillanti, rubini e un tripudio di altre pietre preziose da far girare la testa. C’è da scommettere che questa 72esima edizione del Festival del cinema di Cannes sarà ricordata anche per i gioielli sensazionali sfoggiati dalle star sul red carpet. Non un ruolo da semplici accessori ma protagonisti principali a tutti gli effetti, di ogni look. E non potevano certo passare inosservati davanti ai flash dei fotografi. Da Amber Heard a Eva Longoria, da Bella Hadid a Eva Herzigova… Fino a Elton John: ecco una selezione di quelli più strepitosi!