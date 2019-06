Fendi primavera-estate 2020, dalla natura una speranza di salvezza

Un potente richiamo alla natura. Da Fendi arriva un monito per riportare l’attenzione collettiva sulla bellezza che ci è stata data e che è intorno a noi ma che finiamo di non vedere, presi dai ritmi frenetici della quotidianità e votati alla realtà virtuale (e all’effimero). Ha sfilato nel verde della Villa Reale di Milano la collezione Uomo per la primavera-estate 2020 disegnata da Silvia Venturini Fendi, che ha chiamato a collaborare Luca Guadagnino come ‘guest artist’. È proprio al regista di ‘Chiamami col tuo nome’ e ‘Suspiria’ che si devono i disegni delle trame intrecciate e delle stampe botanics…