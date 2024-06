Sfilate Fashion Week, Gucci: abiti per sentirsi liberi e accolti

I capispalla in lana o in pelle sono lunghi, hanno alte tasche verticali e aperture esagerate sul retro. Il formale si declina in due forme. La prima prevede giacca monopetto a tre bottoni e maniche pressate per preservare la silhouette e pantaloni con linguetta abbottonata alla caviglia. L’altra ha giacca doppiopetto, dritta e rilassata, realizzata in popeline leggerissimo. Le giacche in cotone sono cortissime e con la zip, quelle in pelle sono over e hanno colletti a contrasto che sembrano in velluto a coste (invece è pelle goffrata, lavorata in rilievo). Le camicie prendono in prestito le tre tasche del mondo utility wear. A volte hanno decorazioni di perline o fiori ricamati applicati, tutte vedono protagoniste stampe con surfisti, delfini, fiori di ibisco e foglie di banano. Menzione speciale per le polo a maniche lunghe, lavorate a mano con un intarsio di paillettes. E per le giacche nei colori sorbetto, verde e giallo, decorate di frange di perline che si muovono come onde.



Scarpe, borse e accessori Gucci SS25: i nuovi "must have” Last but not least, un cenno anche alle scarpe e alle borse viste in passerella. Da segnalare, in particolare, una nuova evoluzione per l’iconico Horsebit, declinato su stivali e mocassini dalla punta scultorea e affilata. Guardando alle it-bag, alcune si ispirano alla valigeria d’archivio Gucci, con il logo fissato sulla pelle spazzolata, e un sistema di componenti rimovibili. La B Bag si evolve in due nuove dimensioni, small e super super mini. Quelle in pelle imbottita sono morbide come cuscini, con chiusura magnetica. I modelli a tracolla, con la patta, sono chiusi dall’iconico moschettone. Da segnalare, infine, una borsa a secchiello realizzata in gabardine intinto nel colore. Allargando lo sguardo agli altri accessori, torna il moschettone, questa volta in versione doppia a chiudere le cinture. Bracciali e collane sono segmentati in un richiamo del bambù. Gli occhiali, indossati o portati all’indietro, hanno montature spesse, sostenute da cinturini logati in colori vivaci.