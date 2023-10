Fashion Week, Chanel: fiori e libertà, l'invito a godersi la vita

In passerella a Parigi la collezione per la primavera estate 2024. La direttrice creativa Virginie Viard: "Un'ode alla libertà e al movimento"

Racconta così le proposte per la primavera estate 2024 la direttrice creativa della maison, Virginie Viard. In passerella tanta luce, colore, profusione di motivi geometrici, giochi di contrasti, asimmetrie, patchwork, righe, quadri. E fiori, fiori a evocare i giardini delle ville affacciate sulla Costa Azzurra.

Chanel racconta così l'intensa vitalità di una libertà idilliaca, tra eleganza e spensieratezza. Un invito a godersi la vita all'aria aperta. Per la prossima bella stagione, vestaglie in tweed multicolore, nero o rosa, e giacche in spugna rigata. Proposte in neoprene, in pizzo, ornate da motivi floreali. Un inno alla gioia di vivere che si riflette anche negli abiti corti, nei top a pieghe, nei bermuda a righe, nelle giacche doppiopetto indossate aperte e con le mani in tasca. "Sofisticatezza e informalità. Tweed in tutta la collezione, sportswear e pizzo: ho provato a unire una cosa con il suo opposto, nel modo più bello possibile", sottolinea ancora Virginie Viard.



I capi sono liberati dalle costrizioni, emancipati dalla struttura. Costumi da bagno, babydoll di organza, abbigliamento sportivo e outfit da sera seguono tutti lo stesso mood "baciato dal sole". La vita è bassa, non si portano tacchi. Gli abiti sono leggeri e molto elastici: senza spalline, senza fodera. Gilet, cardigan, pantaloni con le tasche, shorts a gamba larga e gonne asimmetriche, fiocchi e pieghe a completare questo "studio" della vita in movimento. A permeare la collezione, anche una certa idea di sensualità, con abiti, camicie, sottovesti e bra top in organza nera e trasparenti.