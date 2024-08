Moda: la lingerie più chic dell'estate omaggia la Dolce Vita

Quando si fa riferimento alla Dolce Vita si intende il periodo compreso tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta e, in modo particolare, le tendenze che hanno segnato la città di Roma e, in particolare, via Veneto, fulcro della mondanità per la presenza degli hotel più lussuosi e dei locali aperti fino all'alba. Nel corso del tempo, ha poi continuato a evocare uno stile di vita spensierato e dedito ai piaceri mondani. Trae origine dall'omonimo film del 1960, capolavoro di Federico Fellini, Palma d'oro a Cannes nello stesso anno e premiato con l'Oscar nel 1962.