Coronavirus: Pitti Uomo e sfilate di Milano, ripartire o rimandare?

Interrotto, tutto interrotto. Aziende chiuse, produzioni ferme, shooting e campagne per il prossimo inverno rinviati. In questo tempo sospeso per il lockdown anche la moda è entrata nel suo limbo. Sbaglia chi pensa si tratti di un mondo di vacuità e frivolezza perché il settore riveste un’importanza fondamentale per la nostra economia. Rappresenta la seconda voce del Paese, conta milioni di lavoratori e implica anche questioni delicate come la difesa e la promozione del made in Italy. Quali sono dunque gli scenari del futuro prossimo?