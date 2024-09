CNMI Sustainable Fashion Awards: i premiati e i look sul red carpet

Tra i premiati spiccano anche i nomi di Remo Ruffini per Moncler, brand che si è aggiudicato il "SFA Education of Excellence Award" per la Moncler Academy for Technical Excellence (MATE), e di Renzo Rosso, che ha ricevuto "The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy" per l’impegno di Diesel in termini di economia circolare e altri processi virtuosi e green. Ad accompagnare il numero uno del gruppo OTB, Christine Quinn, testimonial del brand. Sul palco, anche quest'anno, Gucci, a cui è andato il "SFA Human Capital & Social Impact Award" per il progetto Pathways to Autonomy Against Gender-Based Violence. Menzione speciale per il gruppo Lenzing, vincitore del "SFA Biodiversity & Water Award", grazie a un lavoro per la salvaguardia dei ghiacciai. Si sono poi susseguiti il "SFA Climate Action Award", consegnato alla modella e attivista Arizona Muse, il "SFA Diversity and Inclusion Award", andato a Zazi Vintage. Riconoscimenti anche per Brioni, Golden Goose con Yatay B ed Escvdo.



Nella foto di copertina, la supermodella Isabeli Fontana