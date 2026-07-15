Cicciolina superstar: Ilona Staller protagonista di una nuova campagna moda

Settantaquattro anni, ex attrice pornografica, cantante, conduttrice radiofonica. Ilona Staller è stata anche parlamentare, eletta nel 1987 nelle file del Partito Radicale. Andreas Kronthaler – che è stato studente, compagno e marito per oltre 25 anni di Vivienne Westwood, oltre che co-direttore creativo dell’omonima maison britannica – l’ha incontrata per la prima volta proprio sul set della campagna, a cui prendono parte anche altri protagonisti “scelti dalla strada”: “Ho pensato che fosse una signora meravigliosa – ha raccontato –. Un’icona che unisce tutti. Siamo molto felici e orgogliosi del risultato”.