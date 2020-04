Christian Dior: è online (gratis) il tour tra i suoi abiti da sogno

Ci sono quelli leggendari, come il maestoso abito bianco creato per il 21esimo compleanno della principessa Margaret di Inghilterra, sorella della regina Elisabetta. E quelli che hanno fatto la storia della moda e del costume, oltre che della maison parigina con sede al numero 30 di Avenue Montaigne. C’è pure un posto di riguardo per un’invenzione che da 73 anni a questa parte continua a destare meraviglia , la ‘Bar jacket’. Per gli amanti del genere (ma non solo), è finalmente disponibile gratis e su YouTube, il tour virtuale della famosa mostra ‘Christian Dior: Designer of Dreams’.

OLTRE 70 ANNI DI CREAZIONI - Ospitata originariamente a Parigi, dal Musée des Arts Décoratifs, nel 2017, anno del 70esimo anniversario della maison Dior, la retrospettiva dedicata al genio e all’estro del grande couturier è poi stata allestita lo scorso anno a Londra, al Victoria and Albert Museum. Prorogata per sette settimane, ha richiamato oltre un milione di visitatori. Oggi, in piena quarantena per l’emergenza coronavirus, ne è nato un tour virtuale della durata di circa 60 minuti, che permette di ripercorrerla sala dopo sala, in maniera completamente gratuita e fruibile a tutti, dal canale YouTube di Christian Dior. Un modo per scoprire e ammirare, come da vicino, abiti iconici, bozzetti originali, oggetti preziosi e fotografie d’archivio dalle origini fino a noi.