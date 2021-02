Carnevale 2021, dalla moda al make up: le idee da copiare a casa Carnevale 2021: spazio alla fantasia, ai colori e alla voglia di sperimentare Istockphoto 1 di 19 Strass e applicazioni floreali da applicare sul volto e intorno agli occhi, per impreziosire lo sguardo Istockphoto 2 di 19 Il primo passo è senz’altro quello di dotarsi di ombretti arcobaleno... Istockphoto 3 di 19 Matite e accessori super colorati Istockphoto 4 di 19 Spazio anche ai gloss glitterati e alla nail art coordinata Istockphoto 5 di 19 Pennelli da trucco, glitter e paillettes Istockphoto 6 di 19 Le ispirazioni dalla Haute Couture 2021: Vivienne Westwood Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 19 Le ispirazioni dalla Haute Couture 2021: Ulyana Sergeenko Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 19 Le ispirazioni dalla Haute Couture 2021: Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 19 Le ispirazioni dalla Haute Couture 2021: Schiaparelli Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 19 Le ispirazioni dalla Haute Couture 2021: Schiaparelli Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 19 Le ispirazioni dalla nail art Istockphoto 12 di 19 Le ispirazioni dalla nail art Istockphoto 13 di 19 Le ispirazioni dalla nail art Istockphoto 14 di 19 Il look "animalier", amatissimo anche dai più piccoli Istockphoto 15 di 19 Disney Store – shopDisney.it | Da Frozen, la tiara della Regina Anna: un’aggiunta “regale” per dare il tocco finale al costume per le più piccole Ufficio stampa 16 di 19 Disney Store – shopDisney.it | Per le più piccole, la tiara di Cenerentola: in metallo scolpito e lucenti gemme, per aggiungere a ogni gioco un tocco di magia Ufficio stampa 17 di 19 Disney Store – shopDisney.it | Per le più piccole, il cerchietto di Biancaneve: rivestito in tessuto, è decorato con un fiocco 3D e uno scintillante cammeo Ufficio stampa 18 di 19 Disney Store – shopDisney.it | Il cerchietto per adulti con paillettes di Minni: maxi fiocco rosso, nero e bianco Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quello che è un dato di fatto, è che non è un Carnevale come tutti gli altri. Pandemia a parte, può essere comunque trascorso all’insegna della leggerezza e dell’allegria anche rimanendo a casa. Del resto, è sempre il momento giusto per dedicare tempo a se stessi: spazio allora alla fantasia, ai colori e alla voglia di sperimentare. Dalla moda al make up, fino alla nail art: ecco dove trarre ispirazione per celebrare la festa più allegra dell’anno.