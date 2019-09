Caldo, leggero e finalmente accessibile: come indossare il cashmere

C’è stato un tempo in cui era esclusivo appannaggio dei pochi che potevano effettivamente spendere una fortuna per un golfino o un cardigan. Da qualche anno a questa parte, invece, il cashmere sta vivendo una vera e propria fase di ascesa perché ha saputo ‘democratizzarsi’, divenendo alla portata di tutte delle tasche (anche se, ovviamente, sotto una certa soglia, non può essere quello vero) e un ‘must have’ da tirare fuori dal guardaroba già dai primi freddi . Caldissimo ma allo stesso tempo leggero, morbido ed estremamente confortevole. Falconeri per la prossima stagione lo propone in una veste inedita …

SPAZIO AL COLORE - Il mood delle collezioni Falconeri uomo e donna per l’autunno-inverno 2019/2020 è giovanile e fresco, grazie a un’inedita esplosione di colore . I look di sfilata, presentati nel quartier generale del Gruppo Calzedonia di Verona in un’ambientazione ispirata all’Islanda, vedono oltre ai classici grigio polvere, antracite e tinte neutre, anche il verde guacamole, l’arancio ribes e l’azzurro iris. Spazio anche alle tonalità bruciate che rimandano al foliage autunnale, come bronzo, rame, roso bacca e cammello, da spezzare con il blu ottanio , altro colore di stagione.

LE PROPOSTE IN PASSERELLA - Le creazioni del brand, tutte realizzate in pregiati filati naturali e superior cashmere, rigorosamente made in Italy, propongono maglie taglio felpa, jogging pants, pull dolcevita, trench, gonne longuette e maglie girocollo per la donna. Per l’uomo, capispalla iper-tecnici realizzati in pura lana con imbottiture di cashmere, pull di cashmere a coste inglesi, a collo alto, a trecce e coste, ma anche giacche di tweed, Principe di Galles (che si conferma tra i trend di stagione), tartan scozzese. In chiusura di sfilata, i modelli hanno indossato felpe con i nomi e i simboli delle città dove Falconeri sta per approdare con nuove aperture, entro il prossimo ottobre: gli skyline di New York e Hong Kong, il monte Fuji per Tokyo, il rigato marinière per Parigi e il tradizionale dragone cinese per Beijing.