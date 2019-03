Borse donna primavera 2019, tornano secchielli e sacchetti

Se le avete riposte, è il momento di tirarle fuori dall’armadio. Se invece mancano all’appello, può essere un’ottima ragione per porre rimedio: tra le tendenze di questa primavera 2019 c’è, infatti, anche il ritorno delle borse a secchiello e a sacchetto. A tracolla o da portare a mano, rigide o morbide, in pelle o in tessuto, mini o maxi, in tinta unita, colorate o a fiori: la passerella regala un caleidoscopio di modelli a cui ispirarsi…