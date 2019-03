Intimo femminile: colorato e allegro, il pizzo protagonista

Effetto vedo-non vedo, la parola d’ordine è una sola: osare. L’ intimo femminile va incontro alla primavera tingendosi di colori accesi e allegri . Classico, irrinunciabile il nero, praticamente un neutro per tutte le stagioni (alla stregua del bianco). Le ultime novità hanno i toni squillanti di nuance decise e vitaminiche, come il rosa ciliegia e il verde brillante. Il pizzo domina la scena, nelle proposte più sensuali ma anche declinato in varianti giocose e fresche.

Intimo: colorata e allegra, la collezione ‘Girl Power’ di Tezenis Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



TRA PIZZI E MERLETTI – La biancheria intima è un’alleata formidabile per esaltare e armonizzare le forme. Guardando, in particolare, alle nuove proposte, guadagna sempre più posizioni nel cuore delle donne la raffinata balconette. Il modello a balconcino resta, ad ogni modo, intramontabile. Continua, poi, la riscoperta del body, un must di seduzione. Dal fronte slip, sempre in ascesa la mutandina brasiliana, da prediligere per i fisici sodi e poco esuberanti. Un grande classico, e sicuramente molto sensuale, è la culotte. L’ideale per sostenere e alzare le curve.