Borse donna primavera 2019, i modelli perfetti per Pasquetta

Pratiche e colorate, comode e allegre. È il tempo delle maxi bag, le borse più capienti e funzionali, perfette per una gita fuori porta, un picnic all’aria aperta e il tempo libero. In vinile o in tessuto, in rafia, paglia, vimini e altri materiali leggeri hanno dimensioni importanti, come le tote, quelle adatte a infilarci di tutto. A doppio manico, di forma rettangolare o a trapezio, morbide e aperte, sono adatte anche per muoversi in bicicletta o in motorino. Lo zainetto resta un grande classico ma non mancano neppure proposte più romantiche e folk-chic. Una ventata di aria fresca… C’è solo l’imbarazzo della scelta!