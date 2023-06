Bikini estate: i più amati sui social da copiare alle influencer

Per la spiaggia e i party a bordo piscina, per i weekend e le vacanze al mare. I modelli del momento vedono il trionfo dell’animalier

A guardare le scelte e le preferenze di influencer e celebs sui social, è un tripudio di modelli maculati. Per la spiaggia e i party a bordo piscina, per i weekend e le vacanze al mare, spopola lo zebrato , il bianco e nero, ma tengono testa anche i toni caldi e accesi, sul marrone.

Il bikini del momento ha il reggiseno a triangolo e gli slip modello brasiliana sgambata, stile anni Ottanta. Chiusure con lacci sottili, dettagli glitterati, inserti di perline e conchiglie. Vanno per la maggiore anche i top canotta con apertura al centro del seno e i look in coordinato per tutta la famiglia: le versioni “mini me” o “matchy matchy”, con i bambini vestiti come i genitori. Allegre e tenerissime.