Milano Fashion Week: lo street style ruba la scena alla sfilata di Gucci

Un cambio location improvviso

Gli street-stylers non potevano di certo perdersi la sfilata di Gucci, l’evento che ha segnato un ritorno alle origini della maison sotto la guida di Sabato De Sarno. La sfilata si sarebbe dovuta tenere nel quartiere Brera di Milano, vicino al centro storico della città, ma il maltempo ha cambiato i programmi. Non c’è stato tempo per cercare una location altrettanto valida, se non il centro operativo di Gucci in Via Mecenate, allestito in tutta fretta per l’occasione. Già dalla prima ore del giorno le strade si sono riempite di fotografi e addetti alla sicurezza in attesa dell’arrivo dei vip invitati alla sfilata, come le sorelle Ferragni, Fedez, Julia Roberts e tanti altri big del mondo dello spettacolo.