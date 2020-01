Margherita and B Jewellery. Il prezioso legame d’amore tra madre e figlio celebrato in un gioiello!

Margherita and B Jewellery (MnB) è il brand di gioielli, 100% Made in Italy, fondato da Camilla e Valeria , amiche, mamme, oggi anche imprenditrici e designer di successo. Le loro creazioni celebrano il legame d’amore che unisce una mamma e il proprio figlio per tutta la vita. Ogni pezzo viene confezionato secondo i canoni della nostra pura tradizione orafa , in argento 925 oppure in oro 9 carati, con l’utilizzo di pietre semipreziose come cianite, pietra di luna orange e crisoprasio, per rappresentare, attraverso diverse tonalità di colore, le tante sfumature del rapporto madre-figlio : tenero, deciso, divertente e, a volte, anche irriverente.

Tutti i gioielli MnB sono anallergici e sicuri, nel pieno rispetto anche della pelle delicata e sensibile del bambino.

Il brand si rivolge a mamme dinamiche, intraprendenti, ironiche, sofisticate ed eleganti, che affrontano la vita con energia ed entusiasmo, interpretando il rapporto con il proprio figlio come un’importante occasione di crescita e come uno stimolo costante a migliorarsi.

I gioielli MnB sono concepiti per essere indossati in ogni momento della giornata, come un ricordo che durerà per sempre, valorizzando in maniera preziosa il ruolo della donna-mamma.

Ciascun pezzo acquista un’importante valenza simbolica: rappresentare l’autentica intensità del rapporto tra due esseri umani che condividono, gioie, passioni e dolori, giorno dopo giorno, lungo il cammino della vita.



Chi sono Camilla e Valeria? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo prima di tutto due amiche, che conoscono bene i rispettivi pregi e difetti e sanno sostenersi, spronandosi a vicenda. Ci siamo incontrate durante gli anni dell’università, mentre studiavamo Economia. Poi abbiamo preso per un po’ di tempo strade diverse: Camilla ha proseguito gli studi in giurisprudenza ed è diventata avvocato d’impresa, intraprendendo la professione per diversi anni, mentre Valeria ha vissuto per un lungo periodo a NYC e poi a Londra, assorbendone tutta l’energia e sperimentando la sua vena creativa in diversi settori. Dopo essere diventate entrambe mamme, ci siamo ritrovate con la voglia di costruire insieme qualcosa che ci rappresentasse.

Quando e com’è nato il brand Margherita and B Jewellery? Come mai la scelta di questo nome?

Il nostro brand è nato dalla voglia di celebrare l’essere mamma in modo non convenzionale, per festeggiarla con dei gioielli diversi da quelli tipicamente pensati per le mamme…jewels that don’t fit the mould! Margherita e Benedetta (Margherita and B) sono le nostre figlie, nostra continua fonte di ispirazione. Ma MnB sta anche per “Mum and Baby”...quindi quale nome migliore di questo?!

Quale messaggio volete trasmettere con le vostre creazioni? Perché i gioielli?

Per noi essere mamma non vuol dire non essere più donna, anzi vuol dire esserlo in maniera amplificata: guardare il mondo con gli occhi di un bambino ti fa vedere tutto come attraverso una lente di ingrandimento. Inoltre, per ogni mamma cosa esiste di più prezioso dei propri figli? Forever connected and belonging together! Le nostre creazioni vogliono festeggiare, in modo mai scontato, il legame indissolubile che esiste tra una mamma e il suo bambino. E, infine, perché i gioielli? Perché le donne li adorano!

Quali sono le caratteristiche fondamentali dei preziosi MnB?

Qualità, design e lavorazione artigianale 100% Made in Italy.

Qual è il significato del cubo e della pietra che ritroviamo nella nuova collezione Mia (My)?

Il cubo rappresenta un abbraccio, un gesto di protezione, un momento in cui trasmettere l’amore dal tuo cuore a quello della persona che stai stringendo. La pietra, invece, è la persona che ami, in questo caso tuo figlio. Una pietra volutamente tonda e senza foro, perché risulti ancora più perfetta e speciale, in modo da riuscire a rappresentare un mondo: il tuo mondo, il tuo bambino!

Anche il nome della collezione si riferisce proprio all’attimo in cui abbracci tua figlia (Margherita?! O Benedetta?!) e pensi “sei tutta Mia!”; allo stesso tempo vuole sottolineare l’importanza che per ogni bambino ha la propria mamma…la Mia mamma.

Che importanza assume per voi qualità dei materiali?

È fondamentale, soprattutto per realizzare pezzi che durino nel tempo, con metalli preziosi e di alta qualità...d’altra parte il legame tra una mamma e il suo bambino dura per sempre, no?

A quale pubblico vi rivolgete?

A donne curiose ed intraprendenti, che abbiano voglia di guardare al di là dei soliti confini, spingendosi oltre, alla ricerca di qualcosa di più interessante, qualunque cosa essa sia. Non solo nella vita privata e nel rapporto con i propri figli, ma anche nei viaggi, nell’arte, nella moda... e – perché no? – nei “gioielli per le mamme”.

Chi sono Camilla e Valeria nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Siamo le mamme alle quali venderemmo con piacere i nostri gioielli…insomma, il nostro cliente ideale! Condividiamo da sempre le stesse passioni ed è questo che ci lega e ci consente di sopportarci da così tanti anni… Ad entrambe piace viaggiare, bere del buon vino, leggere, fare yoga e soprattutto curiosare sempre tra le novità, della moda e del mondo.

Progetti e sogni per il vostro futuro? E per quello del vostro brand?

Non smettere mai di divertirci con il nostro lavoro e di costruire un brand che sia un punto di riferimento per le mamme di tutto il mondo.