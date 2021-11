Marco Milano. La tradizione calzaturiera cammina al passo con i trend moda

Marco Milano , brand di calzature dalla tradizione trentennale, grazie alla manifattura completamente Made in Italy e all’utilizzo di materiali di massimo pregio, come pelle, camoscio, velluto e vernice , ha conquistato una clientela sempre più esigente.

Questa azienda a conduzione familiare, attiva nel settore da più di trent’anni, propone calzature realizzate secondo i canoni dell’eccellenza artigianale, mostrandosi sempre al passo con le nuove tendenze.

Modelli pensati per ogni occasione e per soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico: le collezioni spaziano dal classico mocassino all’anfibio trendy con inserti gommati, passando attraverso le più seducenti décolleté.

Applicazioni gioiello, dettagli catena, inserti borchiati, lavorazioni trapuntate, palette cromatica audace si fondono con artigianalità, comfort e qualità delle materie prime… per camminare sempre al passo con i tempi!

Quando e com’è nato il brand “Marco Milano”? Qual è la vostra storia?

La Marco Srl è stata fondata a Napoli nel 1970 da Antonio Sito, all’epoca rappresentante di calzature per noti brand del territorio. Il primo punto vendita nel capoluogo campano, grazie alla qualità del prodotto artigianale, 100% Made in Italy, in breve tempo ha sedotto una clientela molto vasta. Antonio, pur partecipando alla vita del negozio, ha comunque continuato a svolgere parallelamente l’attività di rappresentante sia all’estero che in Italia, rimanendo così sempre aggiornato sulle novità del settore e valutando nuove eventuali opportunità di business. Alla fine degli anni ’80 è approdato a Milano, acquistando le mura di un negozio in Corso Ventidue Marzo: location strategica ideale per partire alla conquista della capitale della moda. Le redini della boutique meneghina sono state affidate al figlio Marco. Oggi l’azienda vanta ben quattro punti vendita nelle zone dello shopping di maggior prestigio della città.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre calzature?

Offriamo calzature alla moda, di qualità, ad un prezzo accessibile.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e scelta dei materiali nell’ambito della vostra produzione?

Hanno un ruolo fondamentale, il 90% dei nostri articoli viene prodotto da aziende italiane, prevalentemente situate nel sud e centro Italia. Ciascun modello viene scelto da noi personalmente, insieme ai materiali e ai colori, rispettando i trend di stagione.

Quali sono i modelli di punta che proponete per questo autunno-inverno?

Tronchetti a calza, impunturati, mocassini con catene, anfibi con suole extra large e stivali dai pellami morbidi in molteplici colori.

A quale pubblico vi rivolgete?

Grazie all’ampia proposta di calzature, dalle linee sportive sino ai modelli dalle caratteristiche più classiche, i nostri prodotti si rivolgono ad una clientela femminile che va dai 18 ai 60 anni.

Progetti e sogni per il futuro dell’azienda?

Rafforzare la brand awareness e il posizionamento attraverso l'e-commerce e la forza dei social media, aprire nuovi canali commerciali all'estero e cogliere opportunità di business in nuove città italiane.