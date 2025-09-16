Dalle "maggiorate" all’apparecchio ai denti: Miss Italia e l’evoluzione della bellezza

Un sorriso con l’apparecchio ai denti, semplice e autentico, ha conquistato l’Italia intera. Katia Buchicchio, diciottenne lucana incoronata Miss Italia 2025, non ha nascosto nulla, nemmeno quel dettaglio che molti avrebbero considerato “fuori posto” in un concorso di bellezza. E invece proprio da lì è partito il segnale più forte: la bellezza non è più sinonimo di perfezione levigata, ma di verità.