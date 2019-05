La Jolie Fille. Romantica femminilità al lavoro e sul red carpet! Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Abiti timeless, dalle linee morbide e confortevoli, che accarezzano con naturale sinuosità la silhouette femminile, sino a prendere vita al riecheggiare delle note dell’opera lirica del grande compositore francese Georges Bizet.

Michele Capalbo, nel suo atelier romano, confeziona a mano ogni capo, secondo i canoni dell’eccellenza artigiana Made in Italy. Le creazioni dello stilista calabrese hanno conquistato i palcoscenici più ambìti, dal Teatro Ariston al tappeto rosso dei David di Donatello, vestendo di sofisticata eleganza le celebrities più ammirate del nostro panorama artistico, tra cui – solo per citare alcuni nomi - Valeria Bruni Tedeschi, Sabrina Impacciatore, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Giulia Bevilacqua, Elena Cucci, Anna Ferzetti, Serena Rossi, Tess Masazza. Rifiniture di pregio, colori vivi, tessuti preziosi, sottili giochi di trasparenze, adornano di moderno romanticismo la donna di oggi, sicura, affascinante, eterea.



Chi è Michele Capalbo? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono un ragazzo che da sempre ha avuto in dote un’innata passione per la moda e uno spiccato gusto estetico. Nato in Calabria, ho mosso i primi passi a Firenze, dove ho frequentato il Polimoda. Al termine del mio percorso di studi, ho collaborato con diverse maison fino a quando non ho deciso di sviluppare il mio personale concept di femminilità.



Esiste un episodio significativo della tua vita che ti abbia fatto capire che saresti diventato un designer?

La passione per la moda è nata con me. Sin da bambino ho respirato il gusto per il bello. Mia madre e mia nonna sono sempre state il mio punto di riferimento. Sceglievano ogni abito e ogni accessorio con grande cura e trasponevano lo stesso senso estetico anche nella casa. Ancora ragazzino, nella piazza del mio paese, ammiravo di nascosto le sapienti mani di una sarta mentre cuciva nel suo laboratorio. Non esiste però un vero e proprio episodio che mi abbia spinto in questa direzione, sono nato e cresciuto con una vera e propria vocazione.



Quando e com’è nato il brand “La Jolie Fille”? Come mai hai scelto di non utilizzare il tuo nome per firmare le tue collezioni?

Il brand è nato nel 2011 dalla mia volontà di esprimere un concetto di femminilità romantica e, al tempo stesso, moderna. Ho scelto di non identificare le mie creazioni con il mio nome, in parte per una questione di timidezza e anche perché l’omonima opera di Bizet mi ha sempre affascinato. Credo inoltre che “La Jolie Fille” si addica perfettamente alla mia donna, raffinata, sensuale ed elegante, oltre i confini del tempo.