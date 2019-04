Bianca Bikinis. Femminilità sportiva

Nel 2009 Bianca , italiana di Reggio Calabria, si è lasciata alle spalle il lavoro in un’importante società di consulenze per inseguire un progetto di vita diverso, all’insegna dell’emozione e dell’adrenalina, e si è trasferita in Repubblica Dominicana, a Cabarete, per dedicarsi alle sue due grandi passioni: il kite-surf e il beachwear di qualità . Nella sua nuova dimensione, ha incontrato ragazze provenienti da ogni parte del mondo, moderne e cosmopolite, sportive, amanti dell’avventura e della vita all’aria aperta, unite da una necessità comune: indossare un costume comodo e adatto a praticare sport , trendy nel taglio e nelle stampe, capace di contenere corpi tonici, valorizzandone però la femminilità. Bikini e trikini a tinta unita, a pois, a righe e fantasie etniche, tutti double face, che si adattano perfettamente alle differenti fisicità ed esigenze, ma con quel tocco glamour in più che fa la differenza…anche tra le onde dell’Oceano! Chi è Bianca Forzano? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di crescita e formazione? Sono nata a Reggio Calabria. Ho studiato ingegneria in Italia e in Francia, per poi lavorare dieci anni nel settore della consulenza strategica. Qui e durante il successivo Executive MBA ho imparato a conoscere i vari aspetti della direzione aziendale, dalla strategia al business planning, dalla produzione al sales, dal marketing all’accounting…tutti ambiti con i quali mi devo confrontare oggi nel mio nuovo ruolo di CEO di Bianca Bikinis. Quando e com’è nato il brand Bianca Bikinis? Nel 2009 ho deciso di mollare tutto ed inseguire il mio sogno. Così, lasciandomi alle spalle il lavoro in un'importante società di consulenza direzionale, mi sono trasferita a Cabarete, in Repubblica Dominicana. Qui ho iniziato a insegnare kite, dopo aver preso il brevetto internazionale, e a lavorare con i turisti, fornendo accommodation e servizi. Dopo qualche anno, nel 2014, è nata Bianca Bikinis, la mia capsule di bikini sporty-chic. Come mai i costumi e, in particolare, una linea di bikini sporty-chic? Cosa rappresenta per te questo indumento? Come donna kiter e surfista, nonché come italiana che ama lo stile anche in acqua, mi sono sempre dovuta confrontare con il waterwear disponibile. Per essere comoda e al tempo stesso rimanere vestita durante le acrobazie o le catastrofiche cadute, mi sono ritrovata quindi a fare kite-surf con boardshort da uomo o con lycra di dubbio gusto. Bianca Bikinis rappresenta proprio quello che ho sempre cercato personalmente: un look cheeky che riesca a garantirmi anche comodità e sicurezza mentre mi diverto in acqua.

Quali sono le caratteristiche essenziali delle tue creazioni? Come riesci a conciliare in un costume femminilità e comfort, glamour e sportività?

La mia mission è quella di creare un beachwear comodo e adatto a praticare sport, ma con stampe e linee trendy. Infatti, tutti i costumi, realizzati con tessuti tecnici e confortevoli di altissima qualità, sono privi di cuciture e in grado di adattarsi al corpo come una seconda pelle.



A quale donna si rivolge il beachwear Bianca Bikinis?

Le donne che indossano il beachwear Bianca Bikinis amano viaggiare e praticare sport acquatici, senza rinunciare a stile e qualità. Insomma, sognano un costume comodo che le faccia sentire belle e femminili!

Sono inoltre environment aware, come tutte le surfiste. I costumi sono infatti tutti realizzati con materiali riciclati.



Cosa proponi per questa SS2019?

Per questa SS19 ho realizzato due linee: kite e surf. Per il kite è disponibile una nuova capsule di croptop, avvolgenti grazie a degli inserti elastici posizionati sulla schiena, e leggins ultraleggeri, che disegnano la silhouette e proteggono dai raggi UVA. Per il surf, invece, la collezione prevede dei bikini ridottissimi, come piacciono alle riders, con print floreali di ispirazione hawaiana e stampe etniche tutte double-face. La particolarità è che ogni costume può essere composto mixando a piacere i modelli che meglio si adattano alle esigenze fisiche e di stile di colei che lo indossa.



Che importanza assumono per te Made in Italy e qualità dei materiali?

Per i miei costumi ho scelto di utilizzare solamente materie prime italiane e di rivolgermi a sartorie italiane, per poter garantire un prodotto di altissima qualità e interamente Made in Italy.

Inoltre, essendo l'ecosostenibilità un tema a me molto caro, il beachwear è realizzato in lycra e con altri filati provenienti da prodotti riciclati da materiali industriali.



Le tue collezioni portano con sé anche uno spiccato spirito charity. In cosa consiste questo progetto?

Ho sempre avuto a cuore l'empowerment femminile e ci tengo ad incoraggiare, giorno per giorno, tutte le ragazze e le donne affinché inseguano i propri sogni nella quotidianità come nello sport. Così parte del ricavato viene devoluto alle due associazioni sportive "Women Kiteboarding Collective" e "The Butterfly Effect".



Chi è Bianca nella vita privata? Passioni e interessi nel tempo libero?

La mia più grande passione è il mare. E tutto il mio tempo libero lo trascorro in acqua facendo surf e kite. Il miglior modo per testare sempre i Bianca Bikinis e per uscire dall’acqua con nuove e fresche idee!



Cosa sogni per il tuo futuro? E per quello del tuo brand?

Bianca Bikinis per me non è solo un prodotto, è uno stile di vita. Spero di continuare a ispirare e a contribuire all’empowerment femminile con il mio brand e con la mia vita.