L’orologio più trendy cambia colore in base al tempo

Il fantasioso concetto delle piccole vetture giocattolo, che negli anni ’80 assumevano sfumature diverse a seconda del calore, è stato così applicato a questo originale accessorio di tendenza. Si tratta infatti del primo orologio al mondo che cambia colore in base alla temperatura.

La trasformazione avviene al raggiungimento dei 31 gradi centigradi, per fattori esterni, esposizione ai raggi solari o semplicemente a seguito del contatto con la pelle di chi lo indossa. Questo sensazionale effetto è reso possibile dal trattamento brevettato Thermic Technology.



Chi è Raffaele Petruzzelli? Qual è stato il tuo percorso di formazione e quali le tappe più importanti della tua carriera?

Mi sono laureato in Design del Gioiello all’Istituto Europeo di Design di Roma. Al termine dei miei studi, ho lavorato due anni per l’ufficio stile di Fendi nel reparto preziosi ed in quel periodo ho avuto l’onore di collaborare con Karl Lagerfeld. Nel frattempo ho iniziato ad insegnare allo IED di Roma. Hanno fatto seguito molte consulenze per diverse aziende italiane del settore. Mi sono quindi trasferito in Brasile, dove ho assunto il ruolo di coordinatore dello IED di Rio de Janeiro nel corso di design accessori e gioiello, prestando anche consulenza per la più grande ed influente azienda di moda brasiliana. Proprio in quegli anni mi è venuta l’idea di Kamawatch…



C’è stato un momento preciso della tua vita in cui hai capito che saresti diventato un designer?

L’ho capito dal mio primo Lego technic ricevuto in regalo.



Quando e come è nato il brand Kamawatch?

Kamawatch è nato per caso, vedendo un post su Facebook che ricordava vecchi giocattoli degli anni’80. Erano delle macchinine che cambiavano colore con la temperatura.



Come mai proprio gli orologi?

Amo gli orologi. Ho iniziato a collezionare Swatch a 13 anni e oggi ne ho circa 300 pezzi...poi ho allargato la mia collezione e non ho mai smesso. Come designer ho progettato molti orologi per diversi brand.