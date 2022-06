Ingrid Incisa. La scarpa gioiello che fa brillare l’estate

Una

Chi è Ingrid Incisa? Quali sono le tue origini e da dove deriva la tua passione per la moda?

Sono una donna eclettica, fantasiosa, sognatrice, romantica e giocosa: desidero che le mie creazioni riflettano questa mia personalità vivace e super chic!

Essendo figlia di ambasciatori, ho passato gran parte della mia infanzia seduta sulle scale ad osservare e ad ammirare “di nascosto”, durante le feste ed i balli in ambasciata, tutte le elegantissime signore presenti, sperando un giorno poterle emulare, ma con in mio stile personale.

Quando e com’è nato il luxury brand che porta il tuo nome?

Il mio brand è nato circa sei anni fa, un po’ per gioco, un po’ per scommessa e moltissimo per passione! Ho sentito la necessità di mettermi in discussione proponendo le mie idee e le mie creazioni personali, inizialmente alle amiche; soltanto con il tempo ho deciso di tramutare la mia innata creatività in lavoro.

Come mai le scarpe? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

Ho sempre avuto un incontenibile amore per le scarpe. Fin da bambina, quando mi vestivo, come prima cosa sceglievo le scarpe e, a seguire, abbinavo l’abito.

Il miei primi pocket moneys venivano spesi sempre ed unicamente in scarpe e borse… ricordo ancora la piacevole sensazione che provavo nell’aprire il mio armadio e nel sentire l’odore della pelle nuova, ancora immacolata.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle tue calzature? Possiamo definirle “scarpe gioiello”?

Adoro i gioielli ed ho sempre desiderato riversare questa passione sulle mie scarpe. Le mie creazioni sono sofisticate, raffinate, luminose e sensuali. Esattamente come un gioiello prezioso, anche le mie calzature esaltano il fascino misterioso della donna che le indossa.

Cosa c’è di Ingrid – del tuo mondo, della tua cultura, dei tuoi viaggi… – nelle tue creazioni?

In ogni mia creazione, oltre che una parte di me, c’è sempre il rimando a qualcosa di particolare che mi ha colpito ed incuriosito. Desidero che in ogni mio disegno ci sia almeno un dettaglio che rifletta il mio modo di essere e le situazioni di viaggio che hanno segnato la mia vita, in quanto è da esse che traggo ispirazione per la realizzazione delle mie calzature.

Quali sono i modelli di punta di questa SS22?

Le espadrillas sono il mio best-seller di quest’estate. Colorate come l’arcobaleno, con o senza plateau, con zeppa o senza, comode e sportive ma, allo stesso tempo, raffinate ed eleganti, adatte ad ogni momento della giornata e per tutte le occasioni. Non possono inoltre mancare i mules con il tacco, tendenza in voga della stagione in corso: sandali alti dalle tonalità sgargianti, quali blue-jeans, arancio, rosa, rosso, fucsia, proposti in tinta unita o combinati tra di loro, in un irresistibile caleidoscopio di colori. Immancabile il dettaglio gioiello, dal modello Cinderella ai modelli Yeda e Lucrezia, con pietra preziosa ad ornare il collo del piede.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della tua produzione?

In Italia siamo i migliori al mondo per la produzione di scarpe e per la lavorazione dei pellami, ragione per la quale ho deciso di confezionare le mie calzature unicamente a Vigevano: adoro passare ore ed ore in laboratorio a toccare ed annusare tutti i vari tipi di pellame.

A quale figura femminile ti rivolgi?

Mia madre ha giocato un ruolo fondamentale per il mio percorso, ai miei occhi è sempre stata un’icona di stile ed eleganza. Creo le mie calzature pensando a lei, quindi mi rivolgo a donne che, come mia madre, amano sentirsi uniche, eleganti e raffinate, personalizzando i propri outfit attraverso le scarpe che indossano.

Chi è Ingrid nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Nella vita privata sono una donna tranquilla e al tempo stesso giocosa. Adoro passare il tempo con i miei figli e i miei amici, amo leggere, parlare, condividere, viaggiare…anche con la fantasia.

Cosa sogni per il tuo futuro? E per quello del tuo brand?

Spero di poter crescere nel mio lavoro, mantenendo sempre lo stesso entusiasmo e passione in ciò che faccio. Mi piacerebbe allargare gli orizzonti della mia creatività per produrre, forse un domani, abiti, borse ed altri capi di abbigliamento e/o accessori eleganti, eclettici, frizzanti, fantasiosi…