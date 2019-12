Iaiabag. Tre borse in una!

Dall’incontenibile esuberanza di Francesca De Rose , detta Iaia, nasce Iaiabag , la borsa del futuro, l’accessorio immancabile nel guardaroba della donna moderna, dinamica, sicura, tenace, libera. Una borsa dalla triplice identità , adatta per ogni occasione d’uso, in grado di accompagnarci tutto il giorno, dalla mattina in ufficio sino ad un evento mondano in orario serale. Iaiabag è prodotta a Milano, con pellami italiani di altissimo pregio. È interamente trasformabile e personalizzabile , grazie a pezzi interscambiabili che si possono adattare ad ogni necessità che si presenti nell’arco della giornata.

Iaiabag, infatti, da tote Bag, capiente e voluminosa, in grado di contenere anche il vostro pc, può diventare, in uno solo gesto, una più pratica borsa a braccio e, infine, tramutarsi in un’elegante pochette per l’orario aperitivo o in un comodo marsupio da abbinare ai capispalla. Con le sue due tracolle, una in pelle e l’altra gioiello, sottolinea ancora di più la sua anima eclettica e versatile, proprio come le donne di oggi.

Ogni pezzo richiede ben trenta giorni di lavorazione, da parte delle mani esperte degli artigiani dell’eccellenza Made in Italy. Il tempo necessario per creare davvero qualcosa di unico e insostituibile.



Chi è Iaia De Rose?

Sono una conduttrice televisiva ed esperta in comunicazione e Retail attraverso new media. Ad Aprile 2019 ho dato vita alla mia Start Up, Bellezza Intelligente, che fornisce alle donne strumenti di Crescita Personale ed empowerment, come percorsi digitali, dal vivo e prodotti di moda e bellezza.

Da dove deriva la tua passione per la moda?

Sono una ex modella e ho avuto la fortuna di lavorare con grandi professionisti dai quali ho imparato molto. La mia intuizione è stata quella di utilizzare la moda come strumento di potenziamento dell’essere femminile. Moda e accessori nascondono tutta una serie di escamotage che ci aiutano a creare la nostra personale versione di donne “con i super poteri”.

Com’è nata l’idea della Iaiabag? Esiste un episodio particolare che ti abbia ispirata?

Iaiabag è nata in un momento molto difficile della mia vita. La storia sembra l’incipit di un romanzo...Ma è andata proprio così. Era una mattina piovosa, stavo uscendo per andare al lavoro e la sera avrei dovuto partecipare ad un evento, perciò avevo con me la mia grande borsa con laptop e una piccola tracolla per la serata. Al guinzaglio il mio fedele amico Giorgio, un cucciolo vivacissimo. Volevo prelevare al bancomat, ma quando sono arrivata allo sportello, il mio cane mi ha strattonata, la mia tracolla si è sganciata cadendo a terra e, per riprenderla, ho completamente ribaltato la borsa grande, rovesciandone il contenuto. Da lì in poi ricordo solo che piangevo in ginocchio nell’acqua…!!! Ora posso riderci sopra perché quello che mi sembrava un dramma in realtà è stato una fortuna. Mentre imprecavo, infatti, ho subito pensato: “Ma perché nessuno ha mai inventato una sola borsa che valga per tre? Che si possa portare con sé da mattina a sera e che si trasformi per le varie occasioni?”. Ci ho rimuginato per tutto il giorno. Tornata a casa, ho disegnato un primo schizzo sul cartone della pizza. Ecco com’è nata Iaiabag. È nata per me. Non sapevo che l’avrei commercializzata. Ma quando l’ho vista ho avuto un colpo al cuore. Era davvero troppo bella per restare nel mio guardaroba!

Quali sono le caratteristiche essenziali della borsa che porta il tuo nome e, soprattutto, l’elemento di novità rispetto agli altri accessori di questo genere presenti sul mercato?

Iaiabag è una borsa che ti accompagna da mattina a sera. É una Tote Bag glamour, da portare a spalla o a braccio, con due varianti di tracolla in pelle o gioiello.

Con un semplice gesto si trasforma in una grande shopper o borsa da lavoro e svela l’ultimo segreto, una tasca esterna che si stacca e diventa pochette da sera o marsupio, con una sua cintura inclusa, in pelle coordinata. Tutti i dettagli di Iaiabag (manici, marsupio e tracolle) sono acquistabili in altre varianti e si possono cambiare all’infinito personalizzando la propria borsa a seconda dell'outfit o dell’occasione. Iaiabag è acquistabile solo online, sul mio sito, e viene venduta personalmente da me, con delle dirette multichannel sulle mie piattaforme social. In genere va esaurita in pochi minuti!

Che importanza assumono per te materiali e artigianalità Made in Italy?

Iaiabag è realizzata con pellami italiani, pregiati e rifiniti con dettagli di lusso. Ho voluto produrre Iaiabag in Italia. Non nego che si tratti di un terreno molto difficoltoso, per rimanere competitivi a livello di prezzo, ma anche e soprattutto per produrre in tempi ragionevoli. La manodopera italiana é costosissima e non è semplice trovare laboratori che diano spazio a piccoli brand.

Chi è Iaia nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Sono in perenne movimento, come un fiume. Un moto perpetuo instancabile. Proprio per questo nel tempo libero mi zittisco (per lavoro parlo troppo) e mi parcheggio sul divano a divorare serie su Netflix o a leggere!

Progetti e sogni per il tuo futuro? E per quello del tuo brand?

Sono tanto soddisfatta. Il mio brand, in soli cinque mesi di vita, ha raggiunto risultati incredibili, per una come me poi, senza alcuna esperienza come imprenditrice.

Iaiabag è andata completamente sold out cinque volte e non facciamo in tempo a riassortire il prodotto che subito si esaurisce di nuovo. Cosa potrei volere di più? Mi auguro solo di non smettere mai di sfidarmi e di credere in me stessa, come ho fatto finora!