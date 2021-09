11 settembre 2021 14:42

Venezia 78: Cartier rende sfavillante il red carpet di "The Last Duel"

Il Festival di Venezia continua a lasciare a bocca aperta per le passerelle dei suoi ospiti. Protagonista della serata di venerdì il regista Ridely Scott che grazie al suo The Last Duel ha ricevuto il premio Cartier glory to the filmmaker award. Un red carpet mozzafiato quello della première del film in uscita al cinema in Italia il prossimo 14 ottobre. Non solo per gli outifit delle star. Molti gli ospiti che hanno impreziosito i loro look e la serata indossando gioielli Cartier. Da Scott ai Bennifer, la coppia del momento - Jennifer Lopez e Ben Affleck -, passando per l'attrice Mélanie Laurent e ovviamente la nostra Serena Rossi, amatissima madrina del Festival.