forte_forte. La scarpa iconica dell’estate 

Quando e com’è avvenuto l’incontro tra forte_forte e Superga, iconico brand di calzature per il tempo libero?

Superga è una scarpa per noi iconica, da sempre legata all’immaginario affettivo e all’universo di forte_forte: come una cartolina vivida e spontanea, riconduce il nostro pensiero ad indimenticabili vacanze trascorse al mare e ai ricordi della nostra infanzia, come le calde estati in bicicletta e le serate sulla spiaggia intorno ai falò… L’incontro tra Superga e forte_forte è stato quindi del tutto naturale ed è scaturito dal desiderio di rieditare in maniera speciale una scarpa che è da sempre nel nostro cuore.

Quali sono i valori che accomunano forte_forte e la tradizionale sneaker italiana dall’inconfondibile sapore anni’70?

Questo progetto deriva dall’incontro tra due marchi italiani che condividono valori importanti come l’autenticità e la bellezza di creare un item senza tempo, che ci accompagni fedelmente con qualità sincera. I dettagli artigianali con i quali abbiamo customizzato le nuove Superga esaltano la preziosità di un pezzo unico e personale.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle nuove Superga forte_forte ed in quali varianti vengono proposte?

La nuova Superga forte_forte nasce dal desiderio di reinterpretare armoniosamente la tradizione che echeggia la purezza di una scarpa iconica. Un’edizione unica, che riprende l’estetica inconfondibile del brand, attualizzata con materiali artigianali d’ispirazione contemporanea e sofisticata, come il canvas e i dettagli all’uncinetto. Partendo dalla rivisitazione della sneaker italiana per eccellenza, abbiamo creato due versioni. La pure white in cotton drill bianco, ricordo di una partita a tennis, con impuntura artigianale a cavallo nella bordatura, ispirata all’arte del needlework fatto a mano; candida, chic e raffinata. La seconda versione invece respira un sapore californiano anni ’70: in cotton drill organico color naturale, con bordi a contrasto blu notte, più casual e informale. Entrambe sono caratterizzate da un heart crochet patch, elemento ormai iconico nelle nostre collezioni, che dà vita ad un intreccio di fili in colori freschi con monogramma f_f fluorescente. Anche il ricamo su linguetta e loop in cotone è personalizzato dal logo forte_forte.

Come viene reinterpretata la caratteristica suola in gomma naturale vulcanizzata?

La tradizionale suola in gomma naturale vulcanizzata si presenta nella sua evoluzione traslucida ed è sviluppata in due tonalità: semi–trasparente per la versione bianca e in color ambrato per la variante organica. Lacci in cotone punto spugna bianchi e naturale completano l’allure easy chic.

A quale pubblico si rivolge la nuova scarpa dell’estate 2022?

A tutti coloro che hanno sempre amato questa scarpa storica, ma anche a chi non l’ha ancora conosciuta… Perché possa scoprirla in una nuova versione, fresca e artigianale.