Merano come il Royal Ascot: eleganza, spettacolo e un tripudio di cappelli unici al Gran Premio Alto Adige

All’Ippodromo Maia un mix di ippica, stile e mondanità: oltre dodicimila presenze per l’evento che richiama il glamour del famoso evento inglese

29 Set 2025 - 16:29
Merano ha vissuto una domenica all’insegna dello spettacolo e dello stile con l’86° Gran Premio Merano Alto Adige, la manifestazione più attesa dell’ippica italiana. All’Ippodromo Maia si sono radunate oltre 12.000 persone per assistere a un evento che non è solo sportivo, ma anche mondano, capace di trasformare la città in una piccola Ascot. Gli spalti e le aree riservate hanno visto sfilare signore e gentlemen con abiti eleganti ed eccentrici, accompagnati da cappelli spettacolari e variopinti, diventati ormai un simbolo irrinunciabile dell’appuntamento meranese.

Cos’è il Royal Ascot

 Il paragone con Ascot non è casuale. Il Royal Ascot è la corsa ippica più prestigiosa del Regno Unito, nata nel XVIII secolo e da sempre frequentata dalla famiglia reale britannica. Non è solo un evento sportivo ma soprattutto un appuntamento mondano di portata internazionale, noto per l’etichetta ferrea e per l’esibizione di cappelli imponenti e creativi che ogni anno fanno il giro del mondo.

Proprio questa commistione tra sport e moda ha reso il Royal Ascot un simbolo di eleganza, capace di influenzare trend e di attirare celebrità, aristocratici e semplici curiosi. È a quel modello che Merano guarda quando trasforma il suo ippodromo in una passerella di stile.

Un programma tra corse e lifestyle

 La giornata non ha offerto soltanto l’emozione delle sette corse in calendario, ma anche degustazioni, anteprime enogastronomiche e intrattenimento per famiglie e bambini. Un’atmosfera da grande festa che ha unito appassionati di cavalli e curiosi, tutti rapiti dalla commistione di sport e lifestyle. Poi, spazio anche al glamour con l’elezione di Lady e Mister Fashion, i più eleganti della giornata, che hanno richiamato l’attenzione del pubblico tra applausi e scatti fotografici.

La corsa e i vincitori

 Il momento clou: la sfilata dei fantini e poi la corsa più prestigiosa. L’86esima edizione del Gran Premio Merano Alto Adige è stata conquistata dal binomio Speed Emile e Leclerc, che hanno preceduto Gangster de Coddes, Grand de Thaix, Krokodile Dundee e Ches Demonmirail, rispettivamente secondo, terzo, quarto e quinto classificato.

Un risultato che consacra ancora una volta la tradizione di un appuntamento capace di unire competizione sportiva e charme, lasciando il segno non solo tra gli appassionati ma anche nella mondanità italiana.

Royal Ascot 2025, dai reali al pubblico: i cappelli più scenografici

