Uomo, la barba folta alla Benzema: come curarla e averla ordinata

La barba del momento è folta e curata. Quella portata dal calciatore francese di origini algerine, attaccante della nazionale e del Real Madrid, fa da contraltare a quella "stubble", da cui si differenzia principalmente per la lunghezza più accentuata e l'effetto meno "finto trascurato". Va trattata alla stregua dei capelli: il consiglio è di tenerla sempre pulita a fondo ai lati, tra i baffi, fino alla pelle. Questo anche per scongiurare secchezza e il rischio di fastidiose irritazioni. È bene, perciò, procedere effettuando degli shampoo specifici e risciacquando con acqua fredda. Per asciugarla, è consigliato tamponare delicatamente con un panno morbido. Per pettinarla, ci vuole una spazzola adatta e un movimento prima in contropelo, poi in direzione del pelo, così da rimuovere cellule morte, forfora e altre impurità. Una beard routine completa prevede, infine, anche l'applicazione di un balsamo o di un olio che ammorbidisca i peli e doni luminosità. A conclusione, si spazzola di nuovo, sempre delicatamente.