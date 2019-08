Uomo: corta, lunga o incolta? Come aver cura della barba in vacanza

Di certo c’è che luce forte, mare, salsedine, vento e cloro possono danneggiarla. Ma pure che in estate cresce più rapidamente , perché il sole favorisce la produzione di vitamina D, che aumenta a sua volta anche la produzione di testosterone, l’ormone maschile responsabile della crescita dei peli. Della barba bisogna prendersene cura sempre, soprattutto in questa stagione e quindi anche in vacanza…

UNO SCUDO DI PROTEZIONE - Che si scelga di accorciarla o regolarla prima della partenza o subito al ritorno, va innanzitutto tenuto presente che la barba ripara la pelle dalla luce diretta del sole. L’epidermide sottostante è così naturalmente più protetta. Non abbronzandosi, attenzione a procedere alla rasatura quando gli effetti della tintarella sono ancora visibili: il rischio è di ritrovarsi con un effetto bicolore sul viso. In questa stagione, inoltre, la barba essendo esposta a numerosi stress richiede sempre particolare cura, altrimenti potrebbe diventare ispida, debole e più sbiadita. Il rimedio principale è quello di proteggerla con un balsamo protettivo. Ideale anche l’olio ma, in questo caso, il consiglio è di stenderlo la sera o comunque quando non ci si espone alla luce diretta del sole.