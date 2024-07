Taylor Swift mania: come avere make up e hair look come lei

Altro "must have" che caratterizza il beauty look dell'artista è sicuramente l'eyeliner, essenziale per realizzare il suo iconico "cat eye", che ha iniziato a proporre già dal 2008. Fa risaltare, infatti, il colore degli occhi e ne accentua la forma, rendendo lo sguardo intenso e profondo, con un finish nero mat e bold. Il consiglio, anche in questo caso, è di scegliere formulazioni long lasting, ovvero in grado di offrire una tenuta estrema, anche fino a venti ore, e applicatori pratici, che rendano facile stendere il prodotto.



Infine, non possono mancare ombretti glitter e illuminanti da stendere sulle aree strategiche del viso per un finish seducente e satinato. Tocco finale, lo smalto per le unghie: brillante, metal e perlato, dalla coprenza perfetta. Ultimamente la cantautrice - che è anche produttrice e attrice - lo ha proposto nei colori oro e pastello.



- Merita un cenno, poi, la lunga chioma bionda di Taylor Swift. Lontana da eccessi di colore o di stile, appare sempre a posto: capelli portati sciolti, generalmente lisci, con una frangia che "magicamente" rimane sempre perfetta e in ordine nonostante i balletti e i tanti cambi di outfit durante le sue esibizioni.