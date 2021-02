San Valentino 2021, idee regalo beauty da regalare (e regalarsi) Dior | Rouge Dior: l’emblematico rossetto della maison si veste di cuori e delle iniziali del suo creatore, monsieur Christian Dior, in un’edizione limitata Ufficio stampa 1 di 13 Dior | Rouge Dior, edizione limitata (disponibile in Italia solo su www.dior.com) Ufficio stampa 2 di 13 Dyson Airwrap, styler multi-funzione: utilizza un getto d’aria per realizzare – a casa – ricci voluminosi, onde naturali e una piega liscia Ufficio stampa 3 di 13 Dyson Airwrap, styler multi-funzione Ufficio stampa 4 di 13 Asciugacapelli Dyson Supersonic™: grazie alla tecnologia brevettata Air Multiplier™, triplica il volume dell’aria aspirata nel motore e produce un getto ad alta pressione ed elevata velocità, per una piega accurata e sotto controllo Ufficio stampa 5 di 13 Asciugacapelli Dyson Supersonic™ Ufficio stampa 6 di 13 Estée Lauder, Re-Nutriv Ultimate Diamond Revitalizing Mask Noir - Trattamento SPA in due fasi: inizia con l’uso del pennello morbido per massaggiare la pelle, prosegue con la ricchezza della maschera, infusa con estratto di Tartufo Black Diamond Ufficio stampa 7 di 13 Acqua dell’Elba: acquistando l’Eau de Parfum Classica Donna viene omaggiata una confezione mini dello stesso profumo in versione maschile. E viceversa. I flaconi sono anche personalizzabili Ufficio stampa 8 di 13 Nivea Creme | Dalla Tattoo Limited Edition, ‘Love is Love’, l’illustrazione a cura della tatuatrice spagnola Dolores: l’amore che sa andare oltre le differenze e le distanze Ufficio stampa 9 di 13 Yves Rocher presenta sotto una nuova veste la sua coppia di fragranze: Oui a l’Amour, per le eterne romantiche Ufficio stampa 10 di 13 Yves Rocher presenta sotto una nuova veste la sua coppia di fragranze: Quelques Notes d’Amour, per le romantiche sofisticate Ufficio stampa 11 di 13 L’Oréal Paris | Dalla capsule collection ‘Je t’aime’, il rossetto Color Riche - Rose Tendre Ufficio stampa 12 di 13 L’Erbolario reintroduce due linee profumate storiche: la linea “Vaniglia” e la linea “Vaniglia e Zenzero” Ufficio stampa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sorprendere, sorprendersi e farsi felici. Sono le linee guida per questo San Valentino 2021, tutto all’insegna delle coccole da dedicare alla persona amata e da dedicarsi. Perché l’amore inizia innanzitutto da se stessi. In occasione della festa più romantica dell’anno, il mondo del beauty propone una miriade di spunti e idee regalo per tutte le tasche. Piccoli, semplici gesti di dolcezza da riservare a un momento speciale, per un sentimento da rinnovare e coltivare giorno dopo giorno e, soprattutto in questi tempi di pandemia, più forte di ogni distanza.