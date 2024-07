Lipstick Day 2024: perché il rossetto rende la vita più bella

Usato sin dai tempi più remoti anche dagli uomini, poi emblema dei movimenti per l'emancipazione femminile, è uno dei prodotti cosmetici più antichi e amati. Vestire le labbra di rossetto è un rituale che risale ai tempi delle civiltà mesopotamiche, cinquemila anni fa. In base alle testimonianze storiche, rientrava nella beauty routine della regina sumera Pu-Abi, che viveva nella città di Ur (oggi Iraq). In Egitto, ai tempi dei faraoni, Cleopatra ne faceva sicuramente uso ma era appannaggio anche degli uomini. Nell'Antica Grecia, invece, identificava le prostitute, per renderle riconoscibili in pubblico.



Il rossetto era un segno di appartenenza sociale anche nell'Antica Roma, dove pure gli uomini purché di alto rango erano soliti stenderlo sulle labbra. Il Medioevo ha invece bandito il belletto, reputandolo sacrilego. Le riaperture sono poi arrivate con il Rinascimento ma per avere una sua piena riabilitazione tocca aspettare i primi anni del Novecento.



Il rossetto come simbolo di emancipazione - Il rossetto si è imposto come simbolo dell'emancipazione femminile in America e in Inghilterra grazie alle suffragette, le attiviste che hanno animato i movimenti e le proteste per ottenere il suffragio universale. Una curiosità legata alle donne nell'esercito americano: è stata Elizabeth Arden a creare una tonalità ufficiale di rosso abbinata alle loro uniformi, il "Montezuma Red". Adottato dagli anni Settanta anche dalle rockstar e dalle icone della musica punk è diventato ancora una volta "genderless", simbolo di anticonformismo e ribellione sociale.



Perché indossare il rossetto fa sentire bene? - Risolleva lo spirito, è un toccasana per l'umore, rende più sicure di sé. Oltre ad essere un trattamento di bellezza da riservare alle labbra. Le formulazioni delle ultime novità arrivate sul mercato offrono un vero e proprio trattamento di beauty lip care: garantiscono un’idratazione di lunga durata e permettono di creare un soft make up look passandolo anche sulle guance, grazie a una variegata palette di colorazioni, dal nude al rosso intenso. A base di vitamine e oli vegetali biologici, come quello di mandorla, aiutano a proteggere le labbra dalla perdita di collagene causata dall’esposizione al sole, grazie anche alla presenza di filtri di protezione solare.