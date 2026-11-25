Abbracciano un arco di quasi 80 anni, queste scie che hanno fatto la storia. Firme olfattive che sono diventate leggenda, tappe obbligate per gli allievi delle scuole di profumeria che ne studiano le formule, imparando dai grandi maestri. Ma come accade per molti capolavori, sono sottoposti a molteplici rischi e cambiamenti, che ne compromettono la permanenza nel tempo. Se, infatti, la formula viene sigillata per sempre sulla carta da chi la crea, gli ingredienti di una fragranza possono invece essere materie mutevoli e versatili, soggette a incognite come disponibilità, raccolti e terroir, ovvero l'insieme di quei fattori naturali e umani che conferiscono a un prodotto un'identità legata al luogo d'origine. Cambiare una filiera o sostituire una molecola a seguito di nuove normative comporta impercettibili variazioni che, nel corso degli anni, tendono a modificare un profumo, alterandone le sfaccettature. Ecco perché Francis Kurkdjian, direttore creativo delle fragranze di Parfums Christian Dior, si è riproposto con il progetto "Dioriginals" di restituire a tredici profumi che hanno scritto la storia della maison tutta la loro luminosità e il loro splendore.