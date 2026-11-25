"Dioriginals": tredici profumi della maison Christian Dior entrati nella storia restaurati per restituire loro l'antico splendore © Ufficio stampa
Firme olfattive leggendarie. I profumi sono creazioni vive, tesori di cui prendersi cura per preservarli nel tempo. Ma come accade per le opere d'arte, sono sottoposti a molteplici rischi e cambiamenti, che ne compromettono la sopravvivenza. Non poteva, quindi, che nascere da un profondo atto d'amore per il mondo delle fragranze un progetto speciale, di riscoperta, restauro e rinascita, ideato e portato avanti da uno dei maestri della profumeria più noti e apprezzati al mondo.
I profumi leggendari riportati all'antico splendore
Abbracciano un arco di quasi 80 anni, queste scie che hanno fatto la storia. Firme olfattive che sono diventate leggenda, tappe obbligate per gli allievi delle scuole di profumeria che ne studiano le formule, imparando dai grandi maestri. Ma come accade per molti capolavori, sono sottoposti a molteplici rischi e cambiamenti, che ne compromettono la permanenza nel tempo. Se, infatti, la formula viene sigillata per sempre sulla carta da chi la crea, gli ingredienti di una fragranza possono invece essere materie mutevoli e versatili, soggette a incognite come disponibilità, raccolti e terroir, ovvero l'insieme di quei fattori naturali e umani che conferiscono a un prodotto un'identità legata al luogo d'origine. Cambiare una filiera o sostituire una molecola a seguito di nuove normative comporta impercettibili variazioni che, nel corso degli anni, tendono a modificare un profumo, alterandone le sfaccettature. Ecco perché Francis Kurkdjian, direttore creativo delle fragranze di Parfums Christian Dior, si è riproposto con il progetto "Dioriginals" di restituire a tredici profumi che hanno scritto la storia della maison tutta la loro luminosità e il loro splendore.
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Francis Kurkdjian, direttore creativo delle fragranze di Parfums Christian Dior (courtesy of Christian Dior Parfums - credit: Marion Berrin for Christian Dior Parfums)
Quali sono i fattori che possono compromettere l'esistenza di un profumo?
Ogni fragranza è un tesoro da preservare nel tempo. Tra i tanti cambiamenti che interessano il settore, alcuni rappresentano sfide particolarmente complesse per i parfumeur: le norme tossicologiche e regolatorie, ad esempio, indispensabili per offrire prodotti innocui per la salute, ma anche conformi ai principi deontologici dell’IFRA (International Fragrance Association) e alle altre direttive internazionali disposte da diversi Paesi. Un mosaico normativo che ha iniziato a prendere forma negli anni Settanta e che, da allora, non ha mai smesso di modificare a poco a poco l’elenco degli ingredienti vietati in continua evoluzione. Pienamente consapevole di queste problematiche, già al suo ingresso - nell'ottobre 2021 - nella maison Dior, Francis Kurkdjian ha potuto constatare che alcuni sillage (ovvero le "tracce olfattive") erano stati vittime di una forma di "erosione" tipica della profumeria, in seguito all’introduzione di nuove restrizioni normative: fornitori di materie prime venuti meno, filiere estere alle quali non era più possibile fare ricorso e, soprattutto, la scomparsa di alcuni parfumeur, che non potevano più garantire l’integrità delle proprie composizioni. Da qui, per lui, la necessità di intraprendere una vera e propria missione: salvaguardare i capolavori a rischio.
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"Dioriginals": studiato nelle scuole di profumeria, Diorissimo è stato creato nel 1956 da Edmond Roudnitska. La prima fragranza al mughetto, fiore prediletto da Christian Dior, nella storia. Fu lui stesso a disegnare il flacone e il tappo-bouquet con foglia d'oro
Un'autentica collezione di profumi "salvati"
Capolavori olfattivi, creazioni audaci. "Un profumo va custodito con la stessa cura che si riserva a un’opera d’arte fragile, soggetta allo scorrere del tempo - spiega Francis Kurkdjian -. Così come si restituiscono brillantezza e colori a un dipinto, anche le materie prime di una fragranza devono conservare intatte la loro qualità, la loro luminosità e le loro sfumature. Per riuscirci, è necessario monitorare costantemente la loro provenienza e assicurarsi che le diverse normative che vietano o limitano l’impiego di determinati ingredienti, non alterino l’equilibrio della struttura". Con il progetto "Dioriginals", assieme al suo studio e ai team creativi della maison parigina, ha avviato un meticoloso lavoro di restauro su tredici creazioni olfattive iconiche e distintive, dai classici senza tempo che hanno abbracciato tutto il Novecento a creazioni più recenti.
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"Dioriginals": tredici profumi della maison Christian Dior entrati nella storia restaurati per restituire loro l'antico splendore
Quali sono i profumi che fanno parte di questo progetto di restauro?
Materie prime naturali d'eccezione e nuovi ingredienti frutto della tecnologia più recente e di avanguardia. "Dioriginals" è articolato in due periodi. Il primo, "Dior a Grasse", rende omaggio ai capolavori del profumiere francese Edmond Roudnitska, che abbracciano il periodo dal 1905 al 1996, e a Diorling, creazione del 1963 che porta la firma di Paul Vacher, "padre" di un'altra fragranza culto, Miss Dior. "Questa fase celebra fragranze chypre floreali di grande magnificenza, espressione dell’identità olfattiva di un’intera epoca", sottolinea sempre Francis Kurkdjian. Il secondo periodo, che ha chiamato "Dior a Parigi", riunisce invece sillage più recenti, "la cui nascita ci è stata raccontata da molti dei creatori stessi". Nello specifico, i profumi che fanno parte di questo importante progetto di riscoperta e salvaguardia sono: Diorama (creato nel 1949), Eau Fraîche (1955), Diorissimo (1956), Diorling (1963), Diorella (1972), Dioressence (1979), Jules (1980), Dune (1991), Dolce Vita (1995), Dune Pour Homme (1997), Higher (2001), Forever and Ever (2002), Higher Energy (2003). Tutta la collezione riporta in primo piano anche il celebre flacone "Ovale": nato nel 1948, autentica firma stilistica, ora celebrato nella sua iconica forma originaria.