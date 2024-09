Profumi: una fragranza dedicata a Venezia e alla Via della Seta

Questa nuova Eau de Parfum si chiama Moscado e trae ispirazione dal muschio, o musco, una materia prima odorosa che storicamente diventò fondamentale per lo sviluppo della profumeria a Venezia, tanto che i profumieri erano chiamati "muschieri". A presentarla è The Merchant of Venice, che prosegue così il suo viaggio con il lancio di una nuova fragranza per la Collezione Venezia & Oriente. Con questa raffinata linea, The Merchant of Venice riscopre, valorizza e racconta il profondo legame storico della Laguna con le terre asiatiche alla ricerca di materie prime uniche e particolari. Arriva dopo Blue Tea, una singolare Eau de Parfum composta intorno al particolarissimo tè blu proveniente dall’Asia Meridionale, conosciuto anche come BlueChai's butterfly pea blossoms, e Gyokuro, fragranza che omaggia il più prezioso tra i tè verdi del Giappone.



Cos'è il muschio nei profumi? - Nella profumeria tradizionale con muschio ci si riferisce alle ghiandole addominali prodotte nella stagione degli amori dal maschio di un piccolo cervo dell'Hindu Kush e dell'Himalaya, il Moschus Moschiferus, che vennero portate per la prima volta a Venezia da Marco Polo una volta tornato dai suoi viaggi sulla Via della Seta. Nel 2024, anno in cui si celebrano 770 anni dalla nascita e 700 dalla morte di Marco Polo, The Merchant of Venice rende omaggio al più famoso esploratore veneziano con una moderna e inedita Eau de Parfum che, con le sue note muschiate, legnose e al tempo stesso agrumate, invita a scoprire tutte le sfaccetatture dei muschi contemporanei.



La composizione esclusiva - La fragranza è un invito ad abbracciare il brivido dell'esplorazione aprendosi con le note agrumate del mandarino e del bergamotto che si intrecciano con il tocco speziato del pepe rosa. Mentre il viaggio si dipana, ciuffi di incenso e il calore seducente del muschio emergono dal cuore della fragranza, avvolgendo chi li indossa in un velo di sensualità. Un accattivante bouquet di rose delicate sboccia in mezzo a questo cuore elegante, infondendo un'aria di raffinatezza. Infine, nelle profondità della Via della Seta, mirra e fava tonka, mescolate insieme, creano un fondo ricco e vellutato, incantando con un'accattivante dipendenza.



Uno scrigno prezioso - Il flacone, realizzato su misura per la collezione Venezia & Oriente, presenta un'elegante superficie laccata con smalto bianco che esalta sia gli elementi pittorici blu, che tratteggiano un paesaggio montuoso che ricorda i luoghi di provenienza del musco, sia il tappo e la nappina rossi. La scatola con la sua decorazione floreale che evoca il fiore del crisantemo, in Oriente simbolo di vita, pace e amore, è caratterizzata dal teatrale effetto di apertura a sipario, e insieme al manicotto, arricchito al centro una rosa dei Venti, il simbolo per eccellenza del viaggio, lega indissolubilmente questa creazione con Blue Tea e Gyokuro. Per il lancio, la confezione è arricchita da un ulteriore manicotto celebrativo su cui sono rappresentate la mappa e la carovana di Marco Polo in dettagli blu, rosso e oro.