Modellare la barba per valorizzare il viso: un ‘beardtouring’ da vip

Modellare la barba per giocare con le proporzioni del viso, valorizzandone i punti di forza. Si chiama ‘beardtouring’ ed è una pratica estetica molto in voga negli ultimi tempi, un trucco per mettere in risalto le varie parti del volto. A differenza del ‘contouring’, necessita di una barba piuttosto lunga e, di conseguenza, più lavorabile. Si può decidere, a seconda del taglio, se enfatizzare o meno gli zigomi, come rendere la mascella più o meno prominente, nascondere il doppio mento, snellire l’aspetto: l’idea è quella di tagliare i peli in base alle parti su cui attirare l’attenzione e coprire il resto. Per cominciare, si può prendere spunto dalle barbe delle star: come quella di Bradley Cooper o di Jamie Dornan…