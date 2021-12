Moda e beauty, Kylian Mbappé: un ruolo speciale per il calciatore

Ufficio stampa

Bravo, bello, giovane e dal cuore grande. Campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese, attaccante del Paris Saint Germain, molto attivo anche in un numerose iniziative solidali e di beneficenza. Lo scorso anno ha pure fondato una sua associazione, "Inspired by KM", che ha come scopo quello di ispirare i bambini a raggiungere i propri obiettivi. Non a caso Dior ha scelto Kylian Mbappé come nuovo ambassador.