MCD Beauty Life lancia il “beauty tour” nei suoi primi store fisici 

SI COMINCIA CON ROMA - Il primo appuntamento, in questi giorni, è all’interno della stazione Termini di Roma, la più grande d’Italia, in un pop-up store allestito in una delle aree a più forte transito e visibilità. Cristina e Maria Teresa Buccino presentano al pubblico i nuovi prodotti MCD Beauty Life: i nuovi sieri, gli scrub e i prestigiosi crystal roll all’occhio di tigre e all’agata rossa, insieme alle ormai famose maschere patch monouso. L’apertura del nuovo store è anche accompagnata da una massiccia campagna di comunicazione sugli impianti digitali di Termini e Roma Tiburtina. Per i clienti, finalmente la possibilità di vedere, conoscere, provare e acquistare direttamente in un negozio fisico. La stessa impostazione è prevista per il pop-up store di Napoli Centrale, anch’esso affiancato da una maxi-campagna digital sugli impianti di stazione, e per Milano Centrale, ultima tappa di questo "beauty tour".