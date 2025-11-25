Massaggi e trattamenti viso: un rituale personalizzato per rigenerare la pelle

Uno scrigno di bellezza e rigenerazione, concepito per offrire un rituale su misura attraverso “Les Soins de Chanel”, un trattamento personalizzato che abbina i prodotti skincare del marchio a un esclusivo massaggio viso e décolleté. Una vera e propria arte tattile: una gestualità precisa e profonda, studiata per rivitalizzare la pelle, sciogliere le tensioni e valorizzare la bellezza naturale, in un’atmosfera esclusiva e immersiva. Il trattamento si articola in tre rituali (uno da 90 e due da 60 minuti) concepiti per tonificare, levigare e ridefinire i contorni del viso, ripristinare il triangolo della giovinezza, rivitalizzare, prevenire e correggere la comparsa dei cinque segni dell’invecchiamento.