Massaggi e trattamenti viso: un rituale personalizzato per rigenerare la pelle

Un’esperienza di autentico benessere e bellezza da provare in cabina, all’interno di uno spazio unico in Italia e da poco inaugurato

25 Nov 2025 - 20:16
Chanel, la nuova Fragrance and Beauty Boutique di Bologna ospita per la prima volta in Italia una cabina dedicata al trattamento viso (copyright Chanel) © Ufficio stampa

Chanel, la nuova Fragrance and Beauty Boutique di Bologna ospita per la prima volta in Italia una cabina dedicata al trattamento viso (copyright Chanel) © Ufficio stampa

Un momento di autentico benessere da dedicare a se stesse. Prima l’accoglienza in una lounge riservata, poi l’intimità di un posto speciale, dove iniziare un rituale personalizzato, su misura, pensato per risvegliare i sensi e rigenerare la pelle. Il tutto, affidandosi alle mani esperte di beauty therapist. La buona notizia è questo spazio – unico in Italia – esiste davvero ed è stato da poco inaugurato. 

Massaggi e trattamenti viso, un indirizzo speciale da provare

 Chanel ha da poco annunciato l’apertura di una nuova Fragrance and Beauty Boutique nel cuore di Bologna, nella prestigiosa Galleria Cavour e all’interno di uno dei palazzi più antichi e significativi della città. Un luogo dove innovazione, esclusività e design si fondono per offrire un’esperienza immersiva dove è possibile scoprire tutte le ultime creazioni del brand. Articolata su due piani, questa boutique ospita per la prima volta in Italia una cabina dedicata al trattamento viso, simbolo di eccellenza nel mondo della skincare e del benessere.  

Come si svolge un trattamento viso in cabina

 Uno scrigno di bellezza e rigenerazione, concepito per offrire un rituale su misura attraverso “Les Soins de Chanel”, un trattamento personalizzato che abbina i prodotti skincare del marchio a un esclusivo massaggio viso e décolleté. Una vera e propria arte tattile: una gestualità precisa e profonda, studiata per rivitalizzare la pelle, sciogliere le tensioni e valorizzare la bellezza naturale, in un’atmosfera esclusiva e immersiva. Il trattamento si articola in tre rituali (uno da 90 e due da 60 minuti) concepiti per tonificare, levigare e ridefinire i contorni del viso, ripristinare il triangolo della giovinezza, rivitalizzare, prevenire e correggere la comparsa dei cinque segni dell’invecchiamento.  

I consigli degli esperti e altri servizi gratuiti

 All’interno della boutique ogni visita si trasforma in un viaggio personalizzato nel mondo Chanel Beauty, grazie alla guida esperta dei Beauty Confident che accompagnano la clientela attraverso gli universi delle fragranze, del make up e della skincare, per scoprire le novità e l’intera gamma dei prodotti e trovare soluzioni mirate per ciascuna esigenze. Un corner è poi dedicato al mondo degli occhiali, con la collezione Chanel Eyewear. È ospitata, inoltre, una selezione di creazioni di piccola pelletteria, dalle collezioni Chanel Fashion. 

Anche per questa nuova Fragrance and Beauty Boutique vengono proposti servizi di consulenza – tra cui un’analisi della vitalità della pelle – gratuiti e personalizzati, su appuntamento, a partire dalla durata di soli quindici minuti. Gli slot sono prenotabili direttamente in boutique o tramite il sistema di prenotazione digitale sul sito Chanel. 

Chanel, la prima cabina in Italia dedicata al trattamento viso

© Ufficio stampa | Chanel, l'interno della nuova Fragrance and Beauty Boutique di Bologna (copyright Chanel)
