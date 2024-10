Margot Robbie con Jacob Elordi: un impaziente desiderio d'amore

Nel cielo blu, il sole è allo zenit, l'aria è calda. È estate, la stagione più impetuosa. Lei è a piedi nudi, languida nel ricordo di quell’uomo affascinante ed enigmatico. Un messaggio conciso: "I will see you at 5". "I' because 'I want what I want'" (letteralmente: "Ci vediamo alle 5". "Io, perché 'voglio ciò che voglio'"). Lei abbozza un sorriso, al pensiero di quella frase sfrontata. È una donna affermata, che si sente unica e a volte radicale, come il suo profumo talismano, Chanel N°5. Nel suo sguardo luminoso, il riflesso dell'iconico flacone. Lui, in sella alla sua moto, sfreccia sulla strada di Big Sur, in California, incantato da questa donna dal sorriso radioso e dal fascino magnetico. Lei, al volante della sua decappottabile, indossa un tailleur rosso con minigonna, omaggio a quello indossato da Carole Bouquet nel 1986 in "Monuments", il film pubblicitario di Ridley Scott girato in Utah. Segue le curve della strada verso di lui, che intanto le si avvicina, ansioso di piacerle. Si incrociano ma si mancano per un soffio, come mostrano le riprese di un drone. No, l'attesissimo appuntamento non avrà luogo: uno scambio di messaggi sul cellulare rivela che ognuno si è diretto a casa dell'altro... >> GUARDA IL VIDEO



Una certa idea di femminilità - È una riflessione sul desiderio, ciò che conta di più. L'anticipazione del piacere, molto più romantica del piacere stesso. Ad eccezione, in fondo, di un solo gesto senza tempo: quello di una donna, la sua pelle, il suo profumo. Un senso di appagamento che solo quando si è realizzate si può provare, abbracciando il presente e assaporando la libertà di essere se stesse: indipendenti, serene nella propria femminilità e libere da qualsiasi bisogno di approvazione esterna.



Una dedica speciale a tutte le donne - I l film "See You at 5" del maestro Luca Guadagnino ha una durata inedita rispetto ai film realizzati per Chanel N°5: due minuti e venti secondi, costruiti su uno scenario rigorosamente articolato e meticolosamente concepito, che illustra l’universo sofisticato e decisamente moderno di questa iconica fragranza per svelare una personalità femminile affascinante e libera, che combina esuberanza, humor e irriverenza. Il tutto trasformando un andirivieni romantico in un memorabile racconto epico. Una dedica speciale a tutte le donne che mettono in discussione i luoghi comuni sulla femminilità, che cercano una verità sfaccettata che va oltre i cliché e che rifiutano i preconcetti.