Make up occhi: come avere uno sguardo da red carpet

Una volta individuata la palette con le nuance più in linea con la propria personalità e i propri colori, si inizia applicando una delle tonalità più chiare fino all’arcata sopraccigliare come base, sfumando man mano. Quindi si passa a selezionare il colore più intenso della palette, applicandolo seguendo la linea dell’occhio e sfumandolo verso l'esterno, per allungare la palpebra e accentuare la forma naturale dell'occhio stesso. Infine, si passa a una tonalità metallica profonda e scintillante come colore d'accento, sovrapponendola alle sfumature già realizzate per ottenere profondità. Può anche essere applicata sulla coda dell'occhio, per far risaltare i punti luce. Da qui, si può illuminare, sfumare e stratificare l’eye look a proprio piacimento. Ultimo tip, quello di portare sempre con sé la propria palette preferita, per un ritocco veloce.