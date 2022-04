Grammy 2022, che fascino Diplo: nero e capelli blu, il più elegante

Se ci fossero stati dei Grammy anche per il look, ne avrebbe fatto incetta a mani basse. Sul red carpet della 64esima edizione della “Music’s biggest night” di Las Vegas, Diplo si è presentato con un completo total black . Sotto il gilet, al posto della camicia, una maglia dolcevita. Stivaletti a punta, con un po’ di tacco. A dare però un tocco davvero particolare, sono stati i capelli blu . Di una sfumatura vicinissima al colore dei suoi occhi, cangiante e dai riflessi quasi argento, chiara e perfettamente accordata alla sua carnagione.

- Per gli amanti del genere, è il mito della musica elettronica più trasversale ed è da poco uscito il suo primo album da solista. Diplo, all’anagrafe, è Thomas Wesley Pentz ed è nato a Tupelo, Mississippi, nel 1978. Oltre a fare il dj, lavora come produttore discografico e vanta: da Madonna a Beyoncé, da Britney Spears a Snoop Dogg, da Shakira a Bruno Mars, da Rita Ora a Justin Bieber, solo per citare alcuni. In Italia è atteso il 2 luglio prossimo, a Torino, quando sarà sul palco del Kappa FuturFestival.