Giornata della donna: Angelina Jolie al fianco delle apicoltrici

L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, è anche l'occasione per ripercorrere tre anni di azioni concrete di un progetto speciale, lanciato nel 2020 da una maison beauty tra le più prestigiose e apprezzate in tutto il mondo, promosso in collaborazione con l'Unesco e che vede inoltre impegnata l'attrice Angelina Jolie .



Per la Giornata internazionale della donna, Guerlain celebra "Woman for Bees", il programma che ormai da tre anni è volto a promuovere la formazione di donne apicoltrici in tutto il mondo, dalla Francia alla Cambogia, dal Messico al Giappone e all'Italia, in stretta collaborazione con l'Unesco e, da questo 2023, con le Organizzazioni non governative locali. Questo impegno continua ora con Angelina Jolie, che inaugura una nuova fase del progetto in Messico, per sostenere le tradizioni apistiche delle donne Maya e affrontare i pericoli delle api della specie Melipona beecheii (considerate sacre dall'antica civiltà Maya), accanto sempre a Guerlain e in collaborazione con la Fundación Selva Maya e Belmond Maroma.



Guerlain e Angelina Jolie si sono recate nella penisola dello Yucatan lo scorso febbraio, per dare il via a una nuova iniziativa pluriennale per emancipare le donne attraverso l'educazione e la formazione sulle api, il loro benessere, la conservazione e il ripopolamento e attraverso l'attività professionale sostenibile, grazie alle competenze apprese durante l'esperienza. Questo impegno per l'emancipazione femminile attraverso il programma "Women for Bees" continuerà, infatti, per tutto il 2023 ma anche negli anni a venire, con altri corsi di formazione per apicoltori in Ruanda, Cina e non solo.



Le donne sono al centro di ogni iniziativa di Guerlain. La storica maison è, infatti, costantemente impegnata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emancipazione femminile e sulla protezione delle api, oltre che dell'ambiente in generale.



Nella foto, Angelina Jolie in Messico con le donne apicoltrici. Credit: Women for Bees, Mexico 2023, Santa Clara Community – Ph: German Larkin, Courtesy of Guerlain