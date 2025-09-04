Jason Momoa e la pedicure rosa: a Venezia il restyling di un ex "macho"

Dopo canotte, nail art esagerate e look gemelli, è arrivato anche Jason Momoa a portare la sua "rivoluzione gentile" sul red carpet di Venezia 82. L'attore e modello statunitense di origine hawaiana, 46 anni, ha dimostrato ancora una volta nel suo total look rosa (sandali e pedicure compresa) di aver abbracciato la filosofia del "sensitive alpha man", ovvero quella di un uomo dall'aspetto sì forte ma anche sensibile e fiero della sua vulnerabilità.