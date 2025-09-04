Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Beauty
1 di 7
© IPA | Venezia 82, Jason Momoa e la pedicure rosa: il total look romantico di un ex "macho"
© IPA | Venezia 82, Jason Momoa e la pedicure rosa: il total look romantico di un ex "macho"
© IPA | Venezia 82, Jason Momoa e la pedicure rosa: il total look romantico di un ex "macho"

© IPA | Venezia 82, Jason Momoa e la pedicure rosa: il total look romantico di un ex "macho"

© IPA | Venezia 82, Jason Momoa e la pedicure rosa: il total look romantico di un ex "macho"

TOTAL LOOK ROMANTICO

Jason Momoa e la pedicure rosa: a Venezia il restyling di un ex "macho"

04 Set 2025 - 08:17
7 foto

Dopo canotte, nail art esagerate e look gemelli, è arrivato anche Jason Momoa a portare la sua "rivoluzione gentile" sul red carpet di Venezia 82. L'attore e modello statunitense di origine hawaiana, 46 anni, ha dimostrato ancora una volta nel suo total look rosa (sandali e pedicure compresa) di aver abbracciato la filosofia del "sensitive alpha man", ovvero quella di un uomo dall'aspetto sì forte ma anche sensibile e fiero della sua vulnerabilità.

Leggi anche
Venezia 82, il look di Vinicio Marchioni per la conferenza stampa del film “Orfeo” di Virgilio Villoresi

Venezia 82, la canotta bianca di Vinicio Marchioni: così è caduto un altro tabù

Venezia 82: Alba Rohrwacher, Julia Roberts e Tilda Swinton

Venezia 82, le star sui red carpet vestite dai nuovi direttori creativi

jason momoa
venezia
pedicure

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema