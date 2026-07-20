Andy Burnham premier, la First lady a Downing Street con il mollettone per capelli

A rubare un po' la scena a Andy Burnham, nel giorno del suo insediamento a Downing Street come nuovo primo ministro laburista britannico, è stata sua moglie. Fasciata in un abito color lilla, si è presentata davanti ai flash con i capelli raccolti in un comunissimo mollettone. Del resto, che Marie-France van Heel, manager della green economy di origine olandese, avesse uno stile personale privo di ogni formalismo istituzionale si era già capito durante la tornata elettorale che ha portato il marito al Parlamento di Westminster, quando si è presentata al suo fianco con un paio di sneakers di tela ai piedi.