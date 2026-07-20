Andy Burnham premier, la First lady a Downing Street con il mollettone per capelli

© IPA | Andy Burnham, insieme alla moglie Marie-France van Heel, davanti al numero 10 di Downing Street, a Londra
© IPA | Andy Burnham, insieme alla moglie Marie-France van Heel, davanti al numero 10 di Downing Street, a Londra
© IPA | Andy Burnham, insieme alla moglie Marie-France van Heel, davanti al numero 10 di Downing Street, a Londra
© IPA | Andy Burnham, insieme alla moglie Marie-France van Heel, davanti al numero 10 di Downing Street, a Londra
Che Marie-France van Heel, manager della green economy di origine olandese, avesse uno stile personale privo di ogni formalismo istituzionale era già noto
A rubare un po' la scena a Andy Burnham, nel giorno del suo insediamento a Downing Street come nuovo primo ministro laburista britannico, è stata sua moglie. Fasciata in un abito color lilla, si è presentata davanti ai flash con i capelli raccolti in un comunissimo mollettone. Del resto, che Marie-France van Heel, manager della green economy di origine olandese, avesse uno stile personale privo di ogni formalismo istituzionale si era già capito durante la tornata elettorale che ha portato il marito al Parlamento di Westminster, quando si è presentata al suo fianco con un paio di sneakers di tela ai piedi.
Cinquantasei anni, il matrimonio nel 2000, tre figli: Jimmy, nato nello stesso anno delle nozze, Rosie ed Annie. Della famiglia fa parte anche Axel, il cagnolino di razza bichon frisè. Marie-France van Heel, detta Frankie, fa coppia con Andrew - Andy - Burnham dai tempi dell'Università. Lontana per scelta dai riflettori della politica, il suo percorso professionale si è sviluppato indipendentemente dalla carriera politica del marito. Di solida esperienza nella comunicazione strategica e nel branding, negli ultimi anni i suoi interessi hanno abbracciato la transizione ecologica e l'impegno sociale. Tra le qeustioni che le stanno più a cuore, la parità di genere e la tutela delle adolescenti.