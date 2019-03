Festa del papà, idee e gesti d’amore per farlo sentire ‘vip’

“Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà”, pare abbia detto qualcuno. Il rapporto con la figura paterna costituisce un unicum sul piano affettivo, al pari di quella materna, di cui è complementare. Amore e solidità ma anche divergenze e diversità, spiccate sintonie e innata complicità, distanze (in senso fisico e figurato) e anche ritrovate intese. Storie di rapporti compositi e in evoluzione: il papà è l’altra metà della mela, del cielo, del cuore. Si avvicina il 19 marzo , la Giornata che lo celebra: ecco allora, assieme a qualche spunto per un pensiero gentile dedicato a lui, anche una raccolta di scatti che ritrae alcuni dei più famosi alle prese con i figli…

Chris Hemsworth con la figlia India-Rose
Matthew McConaughey con i figli Levi, Vida e Livingston
Josh Duhamel con il figlio Axl Jack
Will Smith con il figlio Trey
Cristiano Ronaldo con il figlio Cristiano Jr e la compagna Georgina
David Beckham con il figlio Romeo
Il principe William con i figli George e Charlotte
Pierre Casiraghi con il figlio Stefano



IL REGALO PERFETTO? NASCE DA UNA COCCOLA – Utili e speciali al tempo stesso, per prendersi cura di chi le riceve. Le idee regalo per la Festa del papà vedono in vetta alle classifiche di gradimento i prodotti dedicati al beauty. In primo piano, quelli ideati per far fronte alle esigenze specifiche della rasatura. Le ultime novità del settore, ad esempio, sono caratterizzate dalla presenza di attivi naturali e sostanze emollienti e lubrificanti, in grado di ridurre al minimo il rischio di arrossamenti e irritazioni. Attenzione anche alla pelle del viso, da idratare con creme dalle texture mirate e da difendere dall’aggressione di agenti inquinanti e radicali liberi. Grandi classici sono, infine, i profumi. L’entrata della primavera vede in pole position fragranze più fresche, stuzzicanti ed energizzanti.