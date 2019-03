Barba, ordine e disciplina: tempi da ‘boxer beard’

Si chiama ‘boxer beard’ ed è il tipo di barba dai contorni definiti, leggermente squadrati e che segue la linea della mascella. È tra le tendenze in forte ascesa quest’anno, segnato - più in generale - dal corto molto curato. Difficile trovare ancora in giro lunghezze esagerate e incolte: anche gli irriducibili hanno capito che vanno trattate con dedizione e prodotti giusti, per dare morbidezza e disciplina. Perché basta un allungamento di pochissimi centimetri, per dare subito la sensazione di un aspetto trasandato.