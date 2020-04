Capelli primavera 2020, 3 look facili da fare da sole a casa

Facili e che aiutano a sentirsi a posto, anche ora che inizia a pesare la mancanza del parrucchiere. L’ispirazione per le acconciature da provare a fare da sole (e sperimentare) in casa durante questa quarantena arriva direttamente dalle passerelle della primavera-estate 2020. La notizia, infatti, è che i look che vanno e andranno per la maggiore sono poco elaborati e semplici da copiare . Ne abbiamo individuati tre, perfetti per chi ha capelli lunghi o di media lunghezza…

LA CODA – Facilissima, praticamente la prima acconciatura che si impara da sole appena la lunghezza dei capelli lo consente. Semplice o impreziosita da fermagli, nastri o elastici-gioiello, la ‘ponytail’, come la chiamano gli hairstylist, oltre a essere da sempre una garanzia di sicura riuscita, in questa stagione è anche di tendenza.



LA TRECCIA – Altro grande classico, i look visti alle sfilate la propongono in coppia: due treccine, come quando si era bambine. Se non siete pratiche tocca acquisire un po’ di manualità ma, anche in questo caso, il successo è garantito.



LO CHIGNON – Infine, last but not least, arriva lo chignon. I capelli raccolti sono da sempre un must in fatto di eleganza. Alto o basso, è proposto anche morbido e scomposto, per un effetto naturale e vagamente scompigliato. Ma, ad ogni modo,appositamente studiato e senza lasciare nulla al caso.