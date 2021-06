Beauty trend: il make up dell’estate è ispirato alle dive del cinema

PER UN LOOK A PROVA DI CALDO - Per un aperitivo in città, sotto il sole in spiaggia o godendo della brezza serale in terrazza, il beauty look più forte del momento si avvale di prodotti altamente funzionali, appositamente studiati e concepiti per rispondere al meglio alle alte temperature. Le formule sono a lunga durata, resistenti all’acqua e con fattore di protezione per la pelle dai raggi UVB.