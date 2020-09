Beauty, pezzi da collezione: dalle ciglia finte di Marilyn al rossetto di Elvis

PIÙ UNICI CHE RARI - Si parla di cifre non certo alla portata di tutti. Le ciglia finte di Marilyn Monroe, ad esempio, se le sono aggiudicate a un'asta per 9 mila dollari. Per il portatrucco (vuoto) di Elvis Presley ce ne sono voluti invece 4 mila, mentre per l'eyeliner (usato) da Sharon Tate 2.700. Cosa anima i 'winning bidder', gli offerenti aggiudicatari? Il piacere di possedere una cosa unica, meglio ancora se vintage. E questo non vale solo per gli oggetti di bellezza appartenuti alle celebrities del passato ma anche per quelli battuti alle aste di arte antica. Altro ambito che pure va fortissimo, quello dei profumi. In grande spolvero le collezioni di miniature, le edizioni limitate, le creazioni storiche entrate nel mito. Il flacone più caro al mondo? No1 Passant Guardant di Clive Christian: è in vendita da Harrods, a Londra, per 180mila sterline.